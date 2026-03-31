Выплаты к 9 Мая: стали известны даты, когда ветеранам перечислят деньги

Речь идет о единовременной выплате в размере ₽10 тыс., которую получают участники и инвалиды войны. Деньги будут доставлены автоматически — через банки или почту, в зависимости от выбранного способа получения.

Отмечается, что обращаться за выплатой не нужно: средства перечисляются в беззаявительном порядке на основании данных фонда.

Право на выплату имеют ветераны, участвовавшие в боевых действиях, а также получившие инвалидность в годы войны. При этом деньги получат не только проживающие в России, но и ветераны, находящиеся в странах Балтии.

