Две субботы в году и особая молитва о пропавших: что нужно знать о родительском дне 14 февраля

Мясопустная родительская суббота в 2026 году выпала на 14 февраля. О значении этого дня и правилах поминовения ушедших рассказал иеромонах Макарий (Маркиш), возглавляющий отдел по взаимодействию с обществом и СМИ в Иваново-Вознесенской епархии РПЦ, сообщил «Смотрим ру».

Как пояснил священнослужитель, в годичном церковном круге таких особых дней всего два: Мясопустная суббота, предваряющая Великий пост, и Троицкая, которая приходится на канун Пятидесятницы. В эти даты церковь возносит молитвы обо всех православных, покинувших этот мир, — не только о тех, кто ушел своей смертью, но и о погибших в сражениях, при катастрофах, а также о без вести пропавших.

Помимо этих двух вселенских поминальных дней, пояснил иеромонах, особый порядок молитвы сохраняется также во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста. В родительскую субботу верующим стоит побывать на богослужении, помолиться о родных и близких, ушедших из жизни, а при возможности — посетить их могилы. При этом священник особо отметил, что участие в литургии и искренняя молитва стоят выше любых внешних, формальных ритуалов.

«Церковные праздники на 90% направлены на наше сознание, а не на нашу физическую деятельность. Речь идет о нашей духовной жизни», — заключил он.

Название «мясопустная» суббота получила не случайно. Следующий за ней день — воскресенье — посвящен воспоминанию о Страшном суде, и именно с этого момента верующие перестают вкушать мясо вплоть до Пасхи. Мясо разрешается в последний раз, что открывает череду приготовлений к посту. Сама Масленица в этом году продлится с 16 по 22 февраля, а Великий пост начнется 23 февраля и завершится 11 апреля.

