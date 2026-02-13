14 февраля — не только День влюбленных: у православных важная родительская суббота

В 2026 году Мясопустная родительская суббота выпадает на 14 февраля, пишет портал amic.ru со ссылкой на представителей Уфимской епархии, напомнив верующим о традициях одного из главных поминальных дней в православном календаре.

Мясопустной эта суббота называется потому, что следует за Мясопустной неделей — так в церкви называют воскресенье, которое в народе известно как Малая масленица. Это последний день перед Масленой неделей, когда верующие еще могут есть мясную пищу. А сама суббота посвящена памяти всех крещеных христиан, когда‑либо отошедших в мир иной, поэтому ее называют еще Вселенской.

В храмах в этот день пройдут особые заупокойные службы. Вечером в пятницу, 13 февраля, священники совершат великую панихиду, которая называется парастас. А утром в субботу, 14 февраля, состоится заупокойная Божественная литургия, после которой отслужат общую панихиду.

Прихожане могут принять участие в богослужении и подать записки с именами умерших родственников, чтобы священник помянул их во время литургии.

Еще одна давняя традиция — приносить в храм постные продукты. Обычно это растительное масло и кагор. Их оставляют на кануне — специальном столике перед распятием. Эти приношения используют для совершения служб, а также передают нуждающимся.

