«Движение первых» ответили на критику родителей из Казани из-за сбора их персональных данных

Читатель Inkazan проинформировал о том, что родители школьников Казани должны были согласиться на передачу персональных данных для вступлениях их детей в ряды общественной организации «Движение первых». Родитель сомневается в том, что личная информация будет храниться надежно. Представитель общественно-государственной организации связался с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» и прокомментировал ситуацию.

Читатель Inkazan прислал фото бланков, которые родителей попросили заполнить, а также буклеты организации «Орлята России». Он отметил, что на «Движение первых» родители пожаловались в прокуратуру из-за сбора персональных данных.

В «Движении первых» разъяснили, что «Орлята России» - это федеральная программа Минпросвещения, которая распространяется на учащихся младших классов. Однако, организация «Движение первых», действительно, предлагала родителям подписать согласие для вступления школьников в ее ряды.

«В соответствии с Федеральным законом 152-ФЗ есть две формы участия в Движении – регистрация на сайте и через бумажный носитель», - проинформировали в общественно-государственной организации «Движение Первых»

Во-первых, ребята, не достигшие 14 лет, не имеют право самостоятельно вступать в ряды организации. Во-вторых, согласно закону РФ, «Движение первых» обязаны собрать персональные данные.

«Персональные данные детей и их законных представителей собираются в соответствии с требованиями Федерального закона 152-ФЗ «О персональных данных»», - пояснили интернет-изданию «Подмосковье сегодня» в общественно-государственной организации «Движение Первых», наблюдательный совет которой возглавляет президент РФ Владимир Путин

Становиться членом организации или нет - исключительно добровольный выбор. Те, кто соглашаются выполнить условия, могут быть спокойными. Сотрудник общественно-государственной организации не имеет право передавать персональные данные сторонним лица, тем более мошенникам, и несет ответственность за их сохранность.