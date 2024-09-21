Двое детей умерли из-за пищевого отравления в Красноярском крае

Двое детей — 6-летняя девочка и 13-летний мальчик — умерли в Краснодарском крае в результате отравления, сообщил ГСУ СК России по региону. Остальные члены семьи, в том числе и двое несовершеннолетних, находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Следствие предварительно установило хронологию событий. Семья приобрела в местном магазине курицу и пельмени. Из этих продуктов приготовили ужин. Ели все члены семьи: мама, папа, дети 6, 11, 12 и 13 лет. Утром 21 сентября родственникам стало плохо. Семья обратилась в больницу. В 11.00 они поступили с признаками сильного пищевого отравления, в частности, тошнотой и рвотой.

Медики оказали первую помощь и оставили пациентов в больнице. Состояние двух детей ухудшилось. Они скончались. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц)», — указано в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр квартиры семьи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Важно проверить, во время приготовления еды были ли соблюдены все санитарные меры. Продукт, который стал причиной отравления, на данный момент не установлен. Проводится экспертиза.

Ранее сообщалось, что по факту отравления в столовой социального центра в Москве 20 человек возбудили дело.