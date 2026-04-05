Двое госпитализированы, трое пострадавших: что известно о масштабном пожаре в торговом центре Калининграда
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале опубликовал данные о пострадавших людях, которые в момент возгорания находились на территории торгового центра.
Алексей Беспрозванных проинформировал, что в результате пожара пострадали три человека. Двоих пациентов госпитализировали в БСМП. Медики оценивают их состояние как стабильное.
По данным губернатора, на месте происшествия находится семь бригад скорой помощи. В устранении возгорания принимают участия 85 специалистов. К зданию прибыло 17 пожарных машин.
«На месте развернули штаб МЧС. Работаю здесь», — написал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
В пресс-службе МЧС рассказали, что возгорание распространилось по внешней обшивке строения, после чего перекинулось на несколько машин, находившихся на стоянке рядом, сообщило РИА Новости. Посетителей эвакуировали.
«Площадь пожара в торговом центре в Калининграде увеличилась до 1 тыс. кв. м», — заявили в ведомстве.
