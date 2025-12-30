Двое мужчин прыгнули в ледяную воду и спасли братьев: как развивались события в Балашихе

В Балашихе двое мужчин спасли детей, провалившихся под лед. Обоих мальчиков с обморожением средней тяжести госпитализировали, а их спасители получили переохлаждение, сообщил REGIONS.

По информации, полученной журналистом REGIONS от сотрудников Балашихинской больницы, старший брат, 11-летний Владимир, проходил лечение с диагнозом «гипотермия».

Состояние младшего, 9-летнего Александра, оценивалось как более тяжелое, из-за чего его перевели для дальнейшего обследования и терапии в Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Рошаля.

Как сообщили в больнице, старший брат сможет встретить Новый год дома — 30 декабря его выписали. Младший пока остается на лечении в Центре имени Рошаля.

Местные жители Артур Панов и Алексей Кирюхин, не задумываясь, прыгнули в ледяную воду, чтобы помочь тонущим братьям. Как признаются мужчины, в тот момент они не думали ни о собственной безопасности, ни о возможной славе — их единственной целью было спасти детей.

Артур Панов вспоминает, как 27 декабря до него донеслись отчаянные крики. Выглянув в окно, он заметил в ледяной воде двух мальчиков, которые пытались удержаться на поверхности. Тревогу подняли игравшие во дворе девочки, одна из них жила по соседству с ним.

«Я выбежал к реке, сходу бросился на лед, и пополз к барахтавшимся детям. Лед подо мной провалился, и я оказался в воде рядом со старшим мальчиком. Он зацепился за меня, и мы пошли на дно. Я понял, что, скорее всего, вместе мы и утонем. Но, как-то мне удалось под него поднырнуть и толкнуть к кромке льда. Говорю: „Держись за лед!“. А он мне кричит в ответ: „Спасите брата!“» — вспоминает Артур.

К нему на помощь сразу подоспел сосед Алексей Кирюхин. Вместе они вытащили обоих братьев на лед, где им помогли другие жильцы дома. Выяснилось, что под лед провалился и третий ребенок, но он сумел выбраться самостоятельно и убежал домой.

«Я как-то уже смутно все воспринимал, видел, что захлебнувшегося паренька тормошат, откачивают, и он начал подавать признаки жизни. С холода пацанов затащили в подъезд, и уже там продолжали реанимировать младшего», — рассказал Артур.

