Массированная атака БПЛА по Подмосковью продолжается

Мэр Москвы Сергей Собянин на странице в телеграм-канале проинформировал , что за последний час над территорией Подмосковья сбили 22 беспилотников. Все беспилотники летели на Москву.

Четыре беспилотника были сбиты над территорией Раменского городского округа. Согласно предварительным данным, никто не пострадал. Через 15 минут в телеграм-канале мэра Москвы появилась информация, что еще восемь беспилотников были поражены над регионом. Раменское, Домодедово и Коломна — в данных населенных пунктах ПВО сбили объекты противника. ВСУ продолжили атаку.

«Продолжается работа ПВО Минобороны. Сбито еще пять беспилотников в городских округах Раменское и Домодедово», — отметил мэр Москвы.

Массированная атака не завершилась. При отражении атаки вражеских беспилотников сбито еще пять штук в городских округах Раменское и Домодедово. На место происшествия прибыли представители экстренных служб, которые фиксируют последствия вражеских атак.

Ранее сообщалось, что китайские санкции мешают США поставлять дроны на Украину.