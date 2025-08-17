Двое школьников погибли на пилораме в Пермском крае

В Пермском крае на пилораме обнаружили тела двух 10-летних мальчиков, сообщил телеграм-канал регионального СК.

В ведомстве отметили, что по факту смертельного травмирования школьников возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов установили, что мальчики забрались на складируемый спиленный лес. Трагедия произошла возле проезжей части. Смерть наступила на месте происшествия по причине падения бревен.

«Следователем СО по городу Чусовой СУ СК России по Пермскому краю по факту смертельного травмирования двух малолетних возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», — указано в сообщении СК.

По информации ведомства, на месте происшествия находятся следователи. Они проводят осмотр места смертельного инцидента. Правоохранители назначают необходимые экспертизы, проводят опрос свидетелей и очевидцев. Цель следственных и процессуальных действий — выяснить все обстоятельства инцидента, чтобы при необходимости привлечь виновников к уголовной ответственности.

По информации ТАСС, о происшествии стало известно из СМИ. Позже сотрудники правоохранительных органов подтвердили информацию о гибели несовершеннолетних.

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сказала собеседница агентства ТАСС.

