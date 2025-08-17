В Ялте пьяные туристы погибли во время купания в море ночью

Трагический инцидент произошел в ночь на 17 августа у побережья Ялты. По информации ГУ МЧС по Крыму, двое молодых туристов — парень и девушка из Ставропольского и Краснодарского краев, погибли во время купания на необорудованном пляже.

По предварительным данным, молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения, а на море в эту ночь были сильные волны.

Как отметили в МЧС, в момент происшествия высота волн достигала 1,5 м. Кроме того, сильный отлив создавал дополнительную опасность при купании. Несмотря на такие условия, отдыхающие решили испытать судьбу и зашли в воду. На диком пляже не было ни спасателей, ни предупреждающих знаков.

Это уже не первый случай гибели туристов в Крыму из-за пренебрежения мерами безопасности. С начала 2025 года это стало 24 трагедией, произошедшей на полуострове.

Спасатели в очередной раз напоминают жителям и гостям курортов о том, что купаться необходимо только на оборудованных пляжах под наблюдением спасателей. Кроме того, нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и ни в коме случае не купаться в море во время шторма.

