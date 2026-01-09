Раскрыта вероятная причина смерти экс-мэра Калининграда во время охоты

В Курганской области при трагических обстоятельствах погиб бывший мэр Калининграда Евгений Любивый. Инцидент произошел во время охоты. Официальное подтверждение о смерти 51-летнего экс-главы города и известного хирурга поступило от председателя совета депутатов Калининграда Олега Аминова.

По словам Аминова, Евгений Любивый посвятил жизнь служению людям — сначала как врач, а затем и как общественный деятель. Он активно отстаивал интересы жителей и являлся по-настоящему народной фигурой.

Как передает KALININGRAD.KP.RU, тело 51-летнего политика было обнаружено в помещении с газовой горелкой. Предполагают, что Любивый мог отправиться на охоту, а на привале отравиться продуктами горения. Трагедия случилась в Курганской области.

Евгений Любивый — выпускник Российского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук. Он долгое время возглавлял Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи в Калининграде, а позднее стал главным внештатным специалистом-хирургом всего региона. Его управленческий путь на посту мэра областного центра продолжался с сентября 2021 года по март 2023 года. Завершил свою политическую деятельность Любивый в статусе депутата в 2025 году.

«КП» напомнила, что в 2024 году Любивого уволили из БСМП и-за ситуации на Куршской косе. Его остановила полиция, найдя в салоне оружие и гильзы. Любивый называл увольнение необоснованным, но оспорить его так и не смог.

Этот инцидент, детали которого выясняют правоохранительные органы, потряс общественность региона. Всего за несколько дней до этого культурное сообщество Калининграда понесло другую тяжелую утрату — скончалась заслуженная артистка России Надежда Гайдар.

