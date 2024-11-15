Двоих чиновниц из соцзащиты Кузбасса подозревают в мошенничестве

В СК подозревают, что чиновницы из соцзащиты Кузбасса выдавали деньги для ведения предпринимательской деятельности лицам, которые пользовались средствами не по назначению, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Бывшие зампредседатель и главный специалист Комитета социальной защиты одного из муниципалитетов Кузбасса в настоящее время находятся под стражей. Следователи предполагают, что женщины были проинформированы о реальном предназначении денег. Их обвиняют в совершении восьми эпизодов преступлений, которые произошли в марте 2023 года.

Лицам, которые растратили полученные средства, в общей сложности выплатили 2,5 млн руб. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все обстоятельства инцидента. Все фигуранты дела — местные жители, которые предоставляли в органы соцслужбы фиктивные документы. Денежные средства переводили на счета заявителей. Дело возбуждено на основании ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Ранее сообщалось, что кузбассовцы стали предупреждать в социальных сетях о мошенниках с документами сотрудников правоохранительных органов, переодетых в полицейскую форму.