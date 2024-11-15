Кузбассовцы стали предупреждать о мошенниках в полицейской форме

Кузбассовцы стали распространять в соцсетях информацию, что люди с корочками в форме полицейских стучатся в двери и собирают персональные данные. Редакция VSE42.Ru узнала в силовых структурах, действительно ли сибирякам стоит опасаться подозрительных визитеров.

По информации из кузбасских чатов, мужчины в форме приходят на дом к жителям, показывают убедительные документы и бланки с символикой МВД. Выглядят такие гости также презентабельно, не вызывают подозрений. Под предлогом «переписи населения» они просят показать личные документы, берут биометрические данные и многое другое. Авторы сообщений из Кузбасса призвали земляков быть бдительными и не открывать двери посторонним.

Однако правоохранители пояснили, что рассылка не соответствует действительности: представители власти такой информации не распространяли. Также не зафиксировали ни одного случая похожего обмана на территории Кемеровской области.

«Это старый фейк, который распространяется во многих регионах», — отметили в полиции.

В любом случае никаких подозрительных незнакомцев рекомендовали не пускать домой.

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