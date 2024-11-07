Двойник Путина за 20 тыс. руб. поздравит с Новым годом жителей Новосибирска

На Avito появилось объявление, в котором услуги предлагает актерское агентство. В роли гостя на мероприятии жителей Новосибирска может появиться двойник президента РФ Владимира Путина, сообщил atas.info.

Минимальная стоимость услуги — 20 тыс. руб. В роль президента РФ перевоплощается актер Василий, который предстает в подобном амплуа на протяжении 17 лет. Он может поздравить с любым праздником, например, выпускным, днем рождения илм свадьбой. Стоимость услуг зависит от длительности мероприятия и индивидуальных просьб клиента.

Василий — не комедийный актер. В объявлении указано, что он максимально вживается в роль главы большого государства. Заказчик может сообщить темы, которые лучше всего обсудить при встрече на празднике. В перечень услуг в зависимости от цены входит выступление с приветственным словом, фотосессия, индивидуальный номер.

Корреспондент «Атас.Инфо» отметил, что между актером Василием и президентом Владимиром Путиным внешнее сходство есть. В портфолио артиста предложено несколько фото, где он солидно и реалистично изображает роль руководителя страны.

Ранее сообщалось, что на Всемирном фестивале молодежи заметили плюшевого «двойника» Путина.