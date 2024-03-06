На Всемирном фестивале молодежи заметили плюшевого «двойника» Путина

Во время Всемирного фестиваля молодежи в Сочи гости обратили внимание на плюшевую игрушку, которая оказалась копией российского президента, сообщает KP.RU .

«Двойник» Путина оказался игрушкой в кимоно для дзюдо. Хотя официальным символом молодежного фестиваля является Чебурашка, плюшевый президент оказался куда популярнее. Гости мероприятия прозвали мягкую игрушку «Путяш».

Кому принадлежит игрушка не уточняется, но фотографии «президента» быстро разлетелись по Сети.

Отметим, что на Всемирном фестивале молодежи выступил и настоящий Владимир Путин. Он сделал обращение по видеосвязи перед гостями. Само мероприятие проходит в образовательном центре «Сириус». Оно завершится 7 марта. На данный момент фестиваль собрал 20 тысяч молодежных лидеров из 180 стран и новых регионов России.

Ранее сообщалось, что Мизулиной подарили спортивный сувенир с Владимиром Путиным.