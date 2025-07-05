«Неадекватную» женщину-оператора БПЛА ВСУ взяли в российский плен

В Сумской области российские военные задержали женщину-оператора беспилотников из состава ВСУ. Об этом РИА Новости сообщил старший матрос отряда «Шторм» 40-й бригады морской пехоты с позывным Пятнашка.

По словам бойца, женщина сама призналась, что служила в подразделении, занимающемся управлением БПЛА. При этом, как добавил Пятнашка, задержанная вела себя неадекватно — возможно, находилась под воздействием алкоголя или наркотиков. Доставить пленную в безопасное место не удалось.

«Ребята взяли в плен женщину БПЛАшницу в состоянии опьянения какого-то, или под наркотическими веществами, невменяемую. Когда мы повели ее до своих позиций, по нам начал работать миномет, соответственно, она не дошла», — сказал собеседник агентства.

Ранее в украинском Минобороны заявили, что в рядах ВСУ находятся около 70 тысяч женщин, из которых 5,5 тысячи служат на передовой.

Ранее сообщалось, что Надежда Савченко вышла на связь на фоне слухов о попадании в плен.