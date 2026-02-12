Что происходит с тарифами ЖКХ: раскрыто, когда начнут снижаться суммы в квитанциях

Ситуация с тарифами ЖКХ изменится в России, проверки уже проводятся. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Эксперты обещают стабилизацию в начале весны, но осенью последует вторая волна повышения тарифов — в среднем на 9,6% по России. Подробнее — в материале.

Ситуация изменится

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что повышение квартплаты не должно быть таким резким, Кремль будет внимательно изучать эту важную тему. При этом в Сети с начала года все чаще появляются видео, где люди жалуются на чрезмерное подорожание тарифов ЖКХ. Депутат Бессараб подчеркнула, что ситуация изменится в любом случае, поскольку ФАС уже начала проверку по этому вопросу.

«Ситуация изменится в любом случае. Жаль только, что это произошло постфактум, после того, как люди возмутились. ФАС — это как раз та служба, которая должна отслеживать такие ситуации на этапе подготовки тарифов, а не тогда, когда люди уже возмущенные жалуются в Сети, поднимается такой шум», — заключила Бессараб.

Два повышения за год

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» напомнила, что в этом году запланировано два повышения тарифов ЖКХ.

«Первое уже состоялось 1 января 2026 года. Оно было единовременным и одинаковым абсолютно на одном уровне для всех субъектов РФ, независимо от часового пояса, климатических условий и иных факторов. Федеральный центр установил повышение с 1 января на 1,7%. Но те платежки, которые пришли людям уже за январь, показывают гораздо более высокое повышение, которое не укладывается в 1,7%», — отметила эксперт.

По ее словам, повышение в 1,7% было объяснено ростом НДС до 22%.

«Но управляющие компании, воспользовавшись оговоркой на НДС, выложили больший процент. Здесь еще повлияли и погодные условия, связанные с очисткой снега. В то же время рынок в определенных точках действительно показывал огромную стоимость услуг на очистку снега. Из-за этого на территории Подмосковья сформировались такие платежки», — пояснила специалист.

Фото: [ REGIONS/Роман Малышенко ]

При этом экономист спрогнозировала, что в конечном итоге стоимость тарифов ЖКХ снизится.

«Ситуация стабилизируется в марте-апреле в рамках заложенного диапазона в 1,7%. Второе повышение у нас запланировано 1 октября 2026 года, в среднем по России рост цен составит 9,6%. До 1 октября управляющие компании не имеют права повышать тарифы, лишь в рамках 1,7%», — заключила Литвиненко.

Цены в Подмосковье

В 2026 году на территории Московской области действуют утвержденные тарифы на основные коммунальные услуги. Плата за питьевую воду и водоотведение, предоставляемые АО «Мосводоканал», установлена с разбивкой по периодам.

С 1 января по 30 сентября 2026 года стоимость питьевой воды для населения с учетом НДС составляет 38,92 рубля за 1 куб. м, для прочих потребителей без НДС — 31,90 рубля за 1 куб. м. Тариф на водоотведение в этот же период равен 32,84 рубля за 1 куб. м для населения и 26,92 рубля за 1 куб. м для остальных потребителей.

С 1 октября по 31 декабря 2026 года тарифы увеличиваются: питьевая вода для населения стоит 42,03 рубля за 1 куб. м, для прочих потребителей — 34,45 рубля за 1 куб. м, а водоотведение — 35,47 и 29,07 рубля за 1 куб. м соответственно.

С 1 октября по 31 декабря 2026 года также установлена единая плата за тепловую энергию без дифференциации — 3,274 тыс. рублей за 1 Гкал. Эти тарифы утверждены распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области, которым определены долгосрочные параметры регулирования в сфере теплоснабжения на период 2026-2030 годов.

Фото: [ REGIONS/Роман Малышенко ]

В части электроснабжения для населения Московской области применяются тарифы, действующие с 1 июля 2025 года. Для жителей домов, оборудованных газовыми плитами, стоимость электроэнергии составляет 8,25 рубля за киловатт-час. Для домов с электрическими плитами предусмотрен пониженный тариф — 6,6 рубля за киловатт-час, а для сельских жителей действует льгота в размере 25%, что соответствует тарифу 6,19 рубля за киловатт-час.

При этом тарифы дифференцированы в зависимости от объема потребления: до 3,9 тыс. киловатт-часов в месяц применяется льготный, субсидируемый тариф, от 3,9 тыс. до 6 тыс. киловатт-часов — частично субсидируемый, а при потреблении свыше 6 тыс. киловатт-часа расчет ведется по полной стоимости без дотаций. Для садоводческих товариществ, гаражных кооперативов и хозяйственных построек начисление производится на один объект.

Тариф на вывоз твердых коммунальных отходов для жителей квартир в 2026 году установлен единым и действует с 1 января по 31 декабря. Его размер составляет 1,212 тыс. рублей за 1 куб. м. Расчет ежемесячного платежа зависит от площади квартиры и норматива накопления отходов, который для многоквартирных домов составляет 0,114 куб. м. на 1 кв. м площади в год. Так, для квартиры площадью 54 кв. м размер платы определяется как произведение площади на норматив и тариф с последующим делением на 12 месяцев, что составляет 622,24 рубля в месяц.

