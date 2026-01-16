Дворник или добрый волшебник? Рабочий в Немчиновке помог незнакомцу, откопав его машину из-под снега, и попал на видео

В подмосковной Немчиновке работники коммунальной службы проявили инициативу, выходящую за рамки обычных обязанностей. Во время расчистки улиц от снегопада они настолько увлеклись процессом, что добровольно освободили от высокого сугроба припаркованный автомобиль одного из местных жителей, сообщил REGIONS.

Курьезный момент, на котором видно, как рабочий аккуратно счищает снег с капота машины, был заснят на видео и быстро стал вирусным в соцсетях. Ролик собрал множество одобрительных откликов, где пользователи шутливо поблагодарили коммунальщиков за неожиданную помощь автовладельцу, избавив его от утренней рутины.

Как пояснили REGIONS в администрации Одинцовского округа, данный случай иллюстрирует общий ответственный подход сотрудников службы к поддержанию порядка. В их зону ответственности входит содержание более 460 дворов, 130 общественных зон, 800 детских площадок, почти 1500 тротуаров и 16 внутриквартальных дорог.

«Рабочие расчищают дворы и дороги вручную, там где это невозможно сделать с помощью техники. Всего в уборке этой зимой муниципальные учреждения и подрядные организации задействовали 210 единиц специализированной техники и более 670 дворников», — рассказали в администрации.

