«Дворников почти не видно»: россияне боятся выходить из подъездов — дороги превратились в каток
Atas.info: дворники Новосибирска не успевают убирать снег и посыпать тротуары
Фото: [Медиасток.рф]
Жители Новосибирска вынуждены переживать «температурные качели», которые создают идеальные условия для гололеда, сообщил atas.info.
По данным Западно-Сибирского УГМС, в ночь на 22 февраля градусники покажут температуру в минус 30. Днем потеплеет до минус 17 градусов. Предполагается, что такие показатели станут пиковыми для города.
Нынешняя зима удивляет своей непредсказуемостью. Так, в День защитника Отечества ожидается температура минус 30–35 градусов. Синоптики Gismeteo и «Яндекс Погода» также прогнозируют влажность и ветер до 10 м/с. Оттепели все чаще сменяются ледяными ударами, превращая снег и влагу в скользкую ловушку.
По данным мэрии Новосибирска, в муниципальных организациях трудоустроено 502 дворника. Жители высказывают мнение, что сотрудникам необходимо более ответственно относиться к рабочим обязанностям. Один из запросов — посыпать лед. Люди пишут, что опасаются выходить из подъездов. Дворы превращаются в катки. Условия, которые создаются в городе, особенно опасны для людей пожилого возраста и детей, отметил корреспондент издания.
«Похоже, городу пора задуматься о кардинальных реформах в службах, занятых благоустройством города. Хотя бы ради того, чтобы в такие дни у травмпунктов было меньше работы. А пока новосибирцам остается одно — крепче держаться за поручни и выбирать обувь с противоскользящей подошвой», — сообщил atas.info.
