«Дворников почти не видно»: россияне боятся выходить из подъездов — дороги превратились в каток

По данным Западно-Сибирского УГМС, в ночь на 22 февраля градусники покажут температуру в минус 30. Днем потеплеет до минус 17 градусов. Предполагается, что такие показатели станут пиковыми для города.

Нынешняя зима удивляет своей непредсказуемостью. Так, в День защитника Отечества ожидается температура минус 30–35 градусов . Синоптики Gismeteo и «Яндекс Погода» также прогнозируют влажность и ветер до 10 м/с . Оттепели все чаще сменяются ледяными ударами, превращая снег и влагу в скользкую ловушку.

По данным мэрии Новосибирска, в муниципальных организациях трудоустроено 502 дворника. Жители высказывают мнение, что сотрудникам необходимо более ответственно относиться к рабочим обязанностям. Один из запросов — посыпать лед. Люди пишут, что опасаются выходить из подъездов. Дворы превращаются в катки. Условия, которые создаются в городе, особенно опасны для людей пожилого возраста и детей, отметил корреспондент издания.

«Похоже, городу пора задуматься о кардинальных реформах в службах, занятых благоустройством города. Хотя бы ради того, чтобы в такие дни у травмпунктов было меньше работы. А пока новосибирцам остается одно — крепче держаться за поручни и выбирать обувь с противоскользящей подошвой», — сообщил atas.info.

Ранее сообщалось, что ночные коммунальные бригады очистили дороги и улицы Подмосковья.