Двух детей эвакуировали: электросамокат загорелся в Кузбассе

В Новокузнецке в многоэтажном доме произошел пожар из-за короткого замыкания электропроводки во время зарядки электросамоката, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональный МЧС.

В ведомстве рассказали, что из задымленного подъезда спасатели эвакуировали шесть человек, среди которых двое — дети. На место происшествия прибыли 19 специалистов. Для устранения возгорания они использовали пять единиц техники. Пламя распространилось на площади 9 кв. м.

В ведомстве пояснили, что в одной из квартир многоэтажного дома заряжали электросамокат. Транспорт стал причиной пожара. Специалисты обратили внимание, что аккумуляторы самокатов выполнены с использованием литий-ионных элементов. Для тушения прибора необходимо полностью опустить его в воду.

«Не оставляй на зарядке электровелосипеды и -самокаты без внимания», — указано в сообщении телеграм-канала МЧС России на территории Кемеровской области — Кузбасса.

Специалисты МЧС призвали россиян соблюдать правила безопасности. Гражданам рекомендовано установить в квартирах пожарный извещатель . В случае задымления прибор сигнализирует об опасности, что позволит жильцам своевременно отреагировать на инцидент. Сотрудники также рекомендуют не заряжать электросамокаты в ночное время суток.

Ранее сообщалось, что в Орехово-Зуево установили возможную причину пожара в доме, где погибли пять детей.