В Орехово-Зуево установили возможную причину пожара в доме, где погибли пять детей

По данным ведомства, предварительная версия причины возгорания — короткое замыкание электропроводки из-за перегрузки сети. То есть, к пожару могло привести одновременное использование нескольких мощных электроприборов. Однако окончательные выводы будут сделаны после проведения всех необходимых экспертиз.

Напомним, что пожар случился в частном доме площадью 72 квадратных метра, в Орехово-Зуевском городском округе. Жертвами пожара стали пять детей в возрасте от одного месяца до 17 лет.

Как выяснил РЕН ТВ, мать пыталась спасти детей во время пожара, который застал семью врасплох ночью. Женщину разбудил едкий запах, она стала задыхаться.

Также по сообщению канала, газ в доме не включался, а отопление не работало с зимы.

«Она надеялась, что детям удастся самостоятельно пробраться к форточке и сползти вниз по дому. Но когда она очнулась, ей сообщили, что все ее дети погибли», — поделились источники РЕН ТВ.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после смертельного пожара в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что на трассе в Мособласти автобус столкнулся с фурой: десять человек пострадали.