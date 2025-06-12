Двухлетний ребенок находится в тяжелом состоянии после атаки БПЛА в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале проинформировал , что ВСУ атаковали многоэтажный дом в поселке Борисовка. Раненый двухлетний ребенок находится в тяжелом состоянии. Всего пострадали трое жильцов.

Губернатор сообщил, что в момент атаки во дворе многоэтажного дома находились двухлетний ребенок со своей бабушкой. Они вышли на прогулку. У маленького пациента диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Ребенку оказали медицинскую помощь. Его переведут на лечение в детскую областную клиническую больницу.

По информации Гладкова, бабушка мальчика также была ранена — осколочное ранение руки, контузия, минно-взрывная травма. Пострадавшей оказали помощь в местной больнице. Женщину перевезут в Белгород для лечения в городской больнице.

Губернатор рассказал, что третий пострадавший в момент атаки дрона ВСУ находился в квартире. Он самостоятельно обратился в больницу. В настоящее время специалисты проводят осмотр. Пока выявлена баротравма и контузия.

«В доме повреждены фасад и остекление. Также посечен осколками легковой автомобиль», — написал губернатор Гладков.

Губернатор опубликовал фото. Судя по снимках, стекла выбило во многих квартирах. Атака на дом в поселке не была единственной. В регионе пострадали еще трое жителей разных населенных пунктов. Каждый раз противник применял против мирного населения БПЛА. Один мужчина находился в автомобиле. Ему понадобилась экстренная операция. Еще двоим пострадавшим оказали первую помощь. Они продолжат лечение амбулаторно.

Ранее сообщалось, что дроны ВСУ атаковали семь населенных пунктов в Белгородской области.