Дроны ВСУ атаковали семь населенных пунктов в Белгородской области

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об ударе ВСУ по территории региона в среду, 11 июня. Сообщение он опубликовал в своем официальном телеграм-канале.

Так, по его данным, украинский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль в селе Маломихайловка Шебекинского округа, в результате чего был посечен прицеп. Еще один дрон взорвался на дороге, в результате чего было повреждено остекление одного из коммерческих объектов. В селе Белянка из-за удара беспилотника повреждены колеса и кабина «Газели», а в частном доме и еще хозпостройки были посечены фасады.

Еще одно село, Ржевка, из-за атаки БПЛА частично осталось без света, так как повреждения получила линия электропередачи. В селе Козьмодемьяновка беспилотник попал в «Газель», которая полностью уничтожена огнем.

В Борисовском районе из-за удара украинского дрона в селе Богун-Городок пробило крышу одного из корпусов на территории сельхозпредприятия, а в селе Двулучном Валуйского округа повреждена линия электропередачи, теперь часть жителей также осталась без электроэнергии. По частном дому в селе Кукуевка также ударил дрон ВСУ, там побило стекла и крышу. По предварительной информации, в результате перечисленных инцидентов никто не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что глава СБУ Малюк сообщил о подготовке новых терактов в России.