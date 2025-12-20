Двухтомник как условие: как документы о Волынской трагедии связаны с будущим Украины в ЕС

В рамках официального визита Владимира Зеленского в Польшу президент республики Матеуш Моравецкий вручил украинскому коллеге двухтомный сборник «Документы Волынской трагедии», сообщило MK.RU со ссылкой на издание Wiadomości.

Книга содержит архивные свидетельства и показания очевидцев событий, связанных с массовыми убийствами польского гражданского населения в годы Второй мировой войны.

Ранее польская сторона неоднократно заявляла о необходимости от Киева разрешить вопрос об эксгумации и достойном захоронении останков жертв Волынской резни. Как отмечал в своих выступлениях глава польского МИД, прогресс Украины на пути в Европейский союз невозможен без урегулирования этой болезненной исторической проблемы.

Ранее сообщалось, что переговоры Навроцкого и Зеленского начались с демонтажа исторического стола.