Дым и пламя у частных домов: кузбассовцы сообщили о приближающейся угрозе и попросили помощи

Жители Кемеровской области распространили видеозаписи, на которых запечатлены масштабные пожары на открытых территориях. На кадрах, попавших в Сеть, видно, как огонь охватывает обширные участки полей, а густой дым поднимается высоко в небо, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По словам очевидцев, пламя движется по полям быстрее, чем можно было бы предположить, и постепенно приближается к жилым зонам. Очевидцы подчеркивают, что огонь уже вплотную подступает к городу Ленинску-Кузнецкому.

По мнению очевидцев, существует реальная угроза и для частных жилых домов, которые расположены на пути распространения пожара. Жители выражают обеспокоенность тем, что ветер может способствовать дальнейшему распространению огня, что только усугубит ситуацию.

«Пожарных не видать», — отметил автор видео.

В период 12 по 13 апреля пожарно-спасательные подразделения Кузбасса ликвидировали 19 возгораний. Соответствующая информация появилась в оперативных сводках регионального управления МЧС в канале МАХ. Специалисты продолжают мониторить обстановку и напоминают жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.

