«Дыра растет с каждым днем»: в поселке посередине дороги зияет провал — жители боятся, что туда провалится машина

«Портал» посреди дороги: жители Кузбасса бьют тревогу из-за гигантской дыры, которая, по их мнению, с каждым днем становится все больше. Горожане рассказали о проблеме в соцсетях, сообщил VSE42.RU .

По словам горожан, зияющий провал внушительных размеров образовался на проезжей части в Кузбассе. Огромная яма возникла в поселке Новый Городок Беловского муниципального округа на улице Киевской. Фотографии и информация об инциденте появились в пятницу, 27 марта, в местном телеграм-канале «Типичное Белово».

По наблюдениям местных жителей, провал с каждым днем увеличивается. Люди опасаются, что в эту воронку вскоре может провалиться целый автомобиль. Корреспондент VSE42.RU рассмотрел фото из Сети. На снимках видно, что зияющая дыра с раскрошенным асфальтовым покрытием не имеет никаких ограждений и представляет серьезную угрозу для безопасности кузбассовцев.

Ранее сообщалось, что губернатор Воробьев проинформировал о переходе дорожных служб на весенний период работы.