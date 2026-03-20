Дыры над головой: жители Междуреченска боятся заходить в торговый центр — потолок может рухнуть

Жители Междуреченска эмоционально обсуждают в Сети состояние потолка в одном из торговых центров города, сообщил VSE42.RU . Горожанин опасается, что однажды потолок рухнет на голову посетителям центра. Он удивляется, почему руководство бездействует не первый год.

Местный житель высказал мнение, что ремонт было необходимо провести несколько лет назад. Он не понимает, почему ответственные ведомства не занимаются решением данного вопроса. Горожанин написал, что раз руководство сдает в аренду помещения, значит, должно выполнить ремонтные работы.

Автор поста высказал мнение, что ситуацией давно должны были заинтересоваться представители Роспотребнадзора и пожарной инспекции. Он выразил надежду, что глава города также примет необходимые меры.

«Чего ждут, когда на голову упадет потолок кому-нибудь?!» – сокрушается горожанин.

По данным издания, в местном телеграм-канале опубликовано фото потолка, целостность которого нарушена. В нем виднеются дыры, но несквозные. Под участком стоит около пяти ведер и банка. Такое состояние потолка зафиксировано в коридоре торгового центра. По одну из сторон расположены витрины магазинов, в частности, с сумками.

Ранее появилось видео, как в Екатеринбурге глыба рухнула прямо на коляску с младенцем.