Ребенок под лавиной снега: появилось видео, как в Екатеринбурге глыба рухнула прямо на коляску с младенцем

Жуткий момент попал на камеру домофона в Екатеринбурге — там снежная масса рухнула с крыши прямо на коляску с маленьким ребенком. Об этом сообщает телеграм-канал РЕН ТВ.

Младенец оказался в снежном плену в считанные секунды. По словам местных жителей, до этого инцидента коммунальщики даже не притрагивались к очистке кровли. Свои обязанности они вспомнили только после того, как под завалами едва не погиб ребенок. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося и состояние малыша.

Жильцы дома требуют наказать виновных и проверить все крыши в городе, ведь такая беспечность могла стоить жизни. Остается надеяться, что малыш отделался испугом, а халатные работники наконец понесут наказание.

