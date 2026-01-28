«Дышать сложно»: пассажиры сфотографировали задымленный салон автобуса в Кемерове

Пассажиры кемеровского автобуса рассказали в соцсетях, что во время движения в транспортном средстве появился дым. Инцидент произошел утром в среду, 28 января. В мэрии прокомментировали инцидент, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Пассажиры активно обсуждали инцидент. Некоторые пользователи отметили, что автобус часто выходит из строя. В нынешний раз, по словам горожан, дышать в автобусе сложно. Пассажиры сфотографировали салон в дыму и выложили в Сеть. Предположительно, автобус продолжил следование по маршруту с людьми. Эвакуация не понадобилась.

Корреспондент Сибдепо обратился за комментариями к мэрии Кемерова. Информацию о задымлении подтвердили. Перевозчик предоставил отчет о происшествии: в автобусе лопнул шланг, предназначенный для работы отопительной системы.

«Произошло испарение», — отметили в мэрии.

По данным перевозчика, возникшая техническая неисправность была оперативно диагностирована и устранена силами самого водителя. После проверки работоспособности систем транспортное средство было вновь введено в эксплуатацию и продолжило движение по запланированному маршруту с незначительным отклонением от графика.

