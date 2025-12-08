«Казнь» для безбилетника: в балашихинском автобусе повесили зайца для устрашения пассажиров

В Балашихе пассажиры автобуса маршрута № 447 (Балашиха-2 — метро «Щелковская») столкнулись с необычным «наглядным пособием» по наказанию безбилетников, пишет REGIONS .

На входе в автобус пассажиров встречала мрачноватая инсталляция: плюшевый заяц, повешенный на веревке, с табличкой «Я не заплатил за проезд». Фотографии, опубликованные в местных телеграм-каналах, быстро вызвали споры. Многие сочли такую «шутку» излишне жесткой и даже угрожающей.

«Это уже не напоминание, а прямая угроза. Насколько мне известно, за неоплаченный проезд в нашей стране пока еще штраф, а не смертная казнь», — комментируют пассажиры.

Водители транспорта отрицали свою причастность к акции, предположив, что ее авторами могли быть пассажиры, возможно, подростки. Вскоре спорный арт-объект был демонтирован.

Между тем, официальные меры воздействия на безбилетников в Подмосковье куда более прозаичны и регламентированы законом. Как пояснил REGIONS начальник восточного межмуниципального управления Административно-пассажирской инспекции Александр Корниенко, инспекторы регулярно проводят рейды. Действующий штраф для пассажира за неоплаченный проезд составляет 2000 рублей. Для водителей предусмотрена ответственность в 5000 рублей за непредоставление ручного терминала при сломанном валидаторе или за прием наличных.

Ранее сообщалось, что в российском городе ужесточили борьбу с «зайцами» в автобусах и трамваях.