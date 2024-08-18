Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров по просьбе издания «Лента.ру» прокомментировал заявление мэра Львова Андрея Садового.

Мэр украинского города Львов Андрей Садовый опубликовал на своей странице в социальной сети фото с похорон троих украинских военнослужащих. Градоначальник написал, что вторжение ВСУ на территорию России связано с большими потерями личного состава. Важно помнить, какую цену Украина платит за данную военную операцию.

Владимир Джабаров отметил, что реакция мэра Львова позволяет установить причинно-следственную связь. Жители западной Украины начали получать похоронки. Вероятно, многие выходцы этого региона были отправлены в Курскую область.

«Я хочу сказать, что это касаться будет не только Западной Украины. Все части ВСУ, которые вторглись в нашу страну, либо будут уничтожены, либо взяты в плен», — прокомментировал Джабаров.

Бои в Курской области продолжаются. Напряженная обстановка и в других приграничных районах. Было совершено несколько попыток прорыва ВСУ, но все они успешно отражены Армией РФ.

Ранее сообщалось, что журналист итальянского государственного телеканала Rai News 24 интервьюировал боевика ВСУ в кепке с нацистской символикой.