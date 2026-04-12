В Москве вновь растет интерес к имени Юрий

В Москве зафиксирован рост интереса к имени Юрий: по итогам 2025 года его стали чаще давать новорожденным мальчикам. Несмотря на общую редкость по сравнению с прошлым веком, имя демонстрирует положительную динамику.

Руководитель столичного управления ЗАГС Светлана Уханева сообщила РИА Новости, что в 2025 году в Москве именем Юрий назвали 322 новорожденных, что на 18% превышает показатели предыдущего года. Это первый случай за последние семь лет, когда число новорожденных с этим именем превысило отметку в 300.

По ее словам, имя было особенно востребовано в XX веке: в период с 1931 по 1941 год ежегодно регистрировалось около 4 тысяч мальчиков с таким именем. Резкий рост популярности наблюдался и после Первый полет человека в космос, совершенного Юрий Гагарин — тогда число новорожденных с этим именем увеличилось более чем наполовину по сравнению с предыдущим годом.

В настоящее время имя используется реже: по итогам 2025 года оно заняло 43-е место среди мужских имен в столице. В первые месяцы 2026 года позиции немного снизились — до 46-й строки, при этом с начала года так назвали 71 ребенка.

День космонавтики традиционно отмечается в честь исторического полета Гагарина, который во многом повлиял на популярность этого имени в стране.

