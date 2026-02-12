Джинсы, пиво и шаверма: найденная кредитка заменила подростку из Подмосковья карманные деньги на целый месяц

Обычная подмосковная школьница, нашедшая в раздевалке чужую банковскую карту, не увидела в этом повода для совести — она носила ее в кармане целый месяц и тратила без зазрения совести. Редакция REGIONS разобрала историю вместе с экспертами, изменив имена участников.

Даша воспитывается в обычной работающей семье: мама и папа заняты с утра до вечера, старший брат учится в университете. Сама девочка учится ровно, без троек, но близких друзей в классе не нашла. Зато прошлым летом она сдружилась с компанией московских подростков, чьи семьи арендуют дачи по соседству. Даже зимой ребята периодически наведываются в область — снег, лыжи, загородные виды.

В этой компании водились карманные деньги, у Даши — нет. И когда в руки попала кредитка, оформленная на мать обеспеченной одноклассницы, девочка решила, что судьба дает ей шанс. Каникулярный месяц выдался приятным.

Две недели Даша угощала столичных приятелей бургерами, пиццей, шавермой и картошкой фри. Алкогольную часть программы брали на себя старшие ребята с паспортами — строго по закону. Еще девочка позволила себе джинсы и модную майку, а маме сказала, что вещи дала поносить подруга Аня.

«Они все сейчас такие. Потому что реальной жизни не знают, сидят в своих роблоксах. Нет ни мотивации, ни понимания «хорошо-плохо», ни даже элементарной ролевой модели перед глазами. Вот и творят. Я и потратила-то тысяч тридцать! — будто бы потратить двести это плохо, а по мелочи можно», — комментарий из школьного чата.

Владелица карты заметила пропажу только после банковского уведомления. До этого момента она была уверена, что никаких трат в тот период не совершала.

«В редких случаях, если действия подростка были особенно серьезными или если он уже имеет судимость, может быть возбуждено уголовное дело. Однако это зависит от конкретных обстоятельств, и обычно такие вопросы родители предпочитают решать между собой. Я бы сказал, что чаще всего это правильно», — прокомментировал юрист, адвокат московской коллегии Алексей Моисеев.

