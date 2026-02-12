Вместо просрочки и долгов: бедным россиянам выдадут карточки с фамилиями академиков

В Москве предложили перевести социально уязвимые семьи на адресное продовольственное обеспечение. Инициатива, озвученная на круглом столе в Общественной палате, подразумевает замену части денежных выплат специализированной банковской картой. Средства на ней можно будет потратить исключительно на фермерские продукты: мясо, рыбу, свежие овощи и фрукты. Об этом пишет ТАСС .

Председатель комиссии ОП Сергей Рыбальченко поддержал идею, отметив, что глубина бедности в некоторых семьях заставляет родителей направлять детские пособия на погашение текущих долгов. В результате рацион ребенка страдает, а государственная помощь не достигает цели.

Автором идеи выступила координатор проекта «Взвешенное решение» Юлия Катушкина. Она провела параллель с «Пушкинской картой»: «Ребенок может посетить только театр, нам нужен инструмент, гарантирующий попадание еды в организм». В качестве рабочего названия предложены варианты «Сеченовская», «Покровская» или «Мечниковская» карта. По мнению экспертов, перечень товаров на карте должен быть сформирован на основе данных Росстата о реальном дефиците продуктов в многодетных семьях. Рыбальченко добавил, что карта в перспективе может стать альтернативой единому пособию. Итоговые рекомендации направят в профильные ведомства.

