Издание Echos публикует материал, автор которого считает, что французские войска не изменят ситуацию в зоне СВО без поддержки союзников.

Автор не отрицает, что вхождение французского контингента на территорию Украины однозначно негативно отразится на ситуации в зоне СВО, но не существенно. Потери российских военнослужащих увеличатся, но в арсенале Армии России есть высокоточное орудие. Также в наличии у РФ в достаточном количестве находятся снаряды, которые могут успешно поражать большие территории.

«Париж не в состоянии развернуть контингент, который мог бы кардинально изменить ситуацию в пользу Украины», — говорится в материале эксперта Руслана Пухова.

Конфликт затянется, но без союзников французские войска не смогут существенно изменить ход СВО. Эксперт предполагает, что Франция может отправить на Украину примерно 12 тысяч солдат. Главным преимуществом станет наличие авиации. Но Париж сможет удерживать превосходство исключительно в воздухе.

«Без союзников они не смогут поставить против русских серьезный барьер — ни вдоль Днепра в Запорожской области, ни на подступах к Одессе», — резюмируется в публикации.

Заявления мирового сообщества, что если Россия полностью завладеет территорией Украины, то ее армия направится на европейские страны, абсурдная. Что касается СВО, то по мнению эксперта, специальная военная операция будет длиться еще несколько лет.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель высказала мнение, что Европа обязана помогать украинцам, но не жертвуя населением своих стран.