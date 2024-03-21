Боррель: Европа не пойдет умирать за Донбасс

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе заявил, что «Европа не пойдет умирать за Донбасс».

Также он призвал не пугать людей заявлениями о неизбежности войны с Россией.

«Не стоит пугать людей тем, что война неизбежна. Неизбежна необходимость поддержки Украины. Речь не идет о том, чтобы умирать за Донбасс, речь о том, чтобы помочь украинцам», — сказал Боррель.

«Пробный камень» о возможной отправке войск стран НАТО на Украину запустил президент Франции Эммануэль Макрон. Большинство европейских стран поспешили откреститься от этой идеи. После этого Макрон несколько раз менял свою риторику, а во французском правительстве пытались объяснить, что на самом деле имел в виду их лидер.

Эксперты объясняют воинственные заявления Макрона желанием поднять собственный престиж в коалиции союзников.