Еда, бензин, снегоходы — и все напрасно: появились новые подробности, как погибли на Кваркуше опытные туристы

Погибшие туристы, которые пытались добраться до плато Кваркуш в Пермском крае, имели необходимые для выживания вещи, сообщил properm.ru со ссылкой на собственный источник.

По информации источника, у членов туристической группы в достаточном количестве имелись запасы бензина, еды и воды. Мужчины отправились в поход на снегоходах. После их обнаружения, выяснилось, что техника была исправна. Снегоходы завелись сразу. Один из них был без ключей, но вскоре его нашли.

«Выживший восемь дней ждал помощи. Костер не разводил, хотя можно было поджечь в конце концов снегоход. Бензина несколько канистр, бензопила была точно», — рассказал собеседник Properm.ru.

По данным издания, мужчины дружили много лет и неоднократно вместе уходили в походы. Они увлекались багги и квадроциклами. В первый же день похода туристы остановились на плато Кваркуш. В пятницу, 20 февраля, в регионе сложились плохие погодные условия: температура упала до 40 градусов, шла метель. Двое туристов приняли решение идти пешком по направлению к избушке Иванова. Они преодолели расстояние длиною 4 км.

Дом Иванова представляет собой небольшое убежище на юго-западном склоне плато Кваркуш. Сруб возвели друзья туриста Андрея Иванова, трагически погибшего в автокатастрофе в 2016 году. Сейчас это свободный приют для всех путешественников — место, где можно перевести дух, перекусить и согреться.

