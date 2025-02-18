Единственная в мире: клюшку с автографами чемпионов мира по хоккею с мячом выставили на «Авито» за 450 млн рублей

Клюшку с автографами чемпионов мира по хоккею с мячом выставили на продажу в Москве за 450 млн рублей. Объявление корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» обнаружил на «Авито».

Продавец утверждает, что подобная клюшка — единственная в мире. Она была подарена автору объявления президентом Федерации хоккея с мячом России Альбертом Поморцевым.

«Он личнo попрoсил хoккеистов подписать ее на банкете в гостинице «Россия» 28 апреля 2001 года», — заявил продавец.

Свой автограф оставили вратари Вячеслав Рябов («Старт», Нижний Новгород), Андрей Баландин («Енисей», Красноярск). А также полевые игроки: Сергей Обухов («Фалун», Швеция), Михаил Свешников («Юсдаль», Швеция), Павел Франц («Венерсборг», Швеция), Валерий Грачев («Венерсборг», Швеция), Алексей Щеглов, Иван Максимов и Сергей Ломанов (все — «Енисей»), Андрей Золотарев, Александр Тюкавин, Юрий Погребной, Николай Ярович и Максим Чермных (все — «Водник», Архангельск), Олег Чубинский («Старт»), Ринат Шамсутов («Катринехольм», Швеция). За уникальную клюшку продавец намерен получить 450 млн рублей.

Фото: [ городская доска объявлений ]

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