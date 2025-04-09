Единственный отечественный завод прекратил выпуск телевизоров под брендом Irbis

Гендиректор ООО «Квант» Михаил Етонов в официальном письме проинформировал участников рынка о прекращении выпуска телевизоров под брендом Irbis по всем диагоналям — от 32 до 65 дюймов, сообщил «Коммерсантъ».

По данным издания, письмо датировано 17 марта. В сообщении указано, что во втором и третьем кварталах возобновлять производство компания не намерена. Участники рынка высказали мнение, что решение обусловлено снижением спроса. По их данным, на торгах преимущественно выигрывают иностранные производители. Воронежская компания менее привлекает потенциальных покупателей.

Участники рынка также допустили, что в скором времени в Россию вернутся южнокорейские вендоры. В условиях высокой конкуренции восстанавливать производство отечественных телевизоров будет нерентабельно. Еще одна причина прекращения производства — нежелание потенциальных клиентов тратить много времени на оформление документов. Так считают опрошенные «ъ» участники рынка. Завод входит в реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга, чем и обусловлено длительное оформление документов.

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