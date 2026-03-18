Едкий дым и отрезан выход: как дедушка с внучкой спаслись при пожаре в Красногорске — виновник возгорания найден
REGIONS: пожар в квартире в Красногорске произошел при взрыве аккумулятора
Во вторник, 17 марта, в вечернее время в Красногорске вспыхнул пожар в квартире на улице Успенской, 16. Специалисты назвали предварительную причину возгорания в квартире, где находились дедушка с маленькой внучкой, сообщил REGIONS.
По данным издания, возгорание произошло в прихожей, где на зарядку поставили электрическое моноколесо. Устройство всю зиму пролежало на балконе, разрядилось, и владелец решил подготовить его к новому сезону.
По информации издания, спустя полчаса после включения техника начала искрить, а затем заполыхала. Квартиру быстро заволокло едким химическим дымом. В этот момент дома находились 61-летний хозяин и его пятилетняя внучка. Из-за огня путь к выходу оказался отрезан, и дедушка с ребенком укрылись у окна, ожидая помощи.
По данным издания, прибывшие спасатели вывели обоих из задымленной квартиры. Очевидцы рассказали, что мужчину и девочку госпитализировали с отравлением продуктами горения аккумулятора. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность моноколеса.
Ранее сообщалось, что экстренные службы ликвидировали возгорание в деревне Брехово округа Химки.