Агентство EFE сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский в последний момент сообщил об отмене визита в Испанию, запланированный на 17 мая. Дипломатические источники утверждают, что причина резкого изменения рабочего графика украинского лидера в критической ситуации в зоне СВО для ВСУ в первую очередь на Харьковском направлении.

В пятницу, 17 мая, президент Украины Зеленский должен был провести встречу с Филиппом VI. Его присутствие также планировалось на обеде в Королевском дворце. Однако Украина сообщила об отмене рабочего визита.

Причины не сообщили, ссылаясь на конфиденциальность передвижения Владимира Зеленского в связи с вооруженным конфликтом. В Испании он должен был подписать ряд договоров, ориентированных на предоставление гарантий безопасности Украине. Также Киев отменил встречу президента с лидером Португалии.

Дипломатические источники агентства указали, что наступательные действия Армии России на Харьковском направлении ведутся настолько активно, что ВСУ не могут дать отпор. Ситуацию назвали крайне сложной.

Ранее мы сообщали, что инженеры ВС РФ предотвратили теракт ВСУ по подрыву дамбы в Харьковской области.