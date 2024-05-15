Штурмовик с позывным «Вин» рассказал РИА Новости , что инженеры ВС РФ предотвратили подрыв дамбы в Харьковской области. Украинские военные планировали совершить теракт во время отступления из северной части региона.

Штурмовик рассказал, что российские военные успешно зашли в населенный пункт Пыльная и приступили к выполнению дальнейших боевых задач. На дамбе были обнаружены заряды, оставленные противником. Российские саперы разминировали объект. Своими героическими действиями они предотвратили прорыв дамбы и затопление целого населенного пункта.

Противник не успел подорвать дамбу, потому что российские военные нанесли ему масштабный удар. Бойцы ВСУ покидали позиции очень быстро. Они направились сторону села Липцы.

«Чтобы затопить и не дать нам прохода и дальше двигаться. Если бы ее подорвали, не смогли зайти сюда», — пояснил собеседник агентства.

На протяжении последних нескольких дней ВС РФ успешно активизировали наступательные действия на Харьковском направлении. Генштаб ВСУ объявил об отправке резервов в регион, который на данный момент частично принадлежит Украине.

Ранее мы сообщали, что ВСУ обстреливают гражданских при отступлении из Харьковской области. Такими данными поделился штурмовик с позывным «Вин».