Эффект домино: подросток Кузбасса одним движением разгромил глыбы льда для зимнего городка
Подросток Кузбасса разбил глыбы льда для зимнего городка
Фото: [Pxhere.com]
В Ленинске-Кузнецком сотрудники правоохранительных органов установили личность человека, который разбил материал для строительства зимнего городка — глыбы льда, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
В полиции Кузбасса выяснили, что неизвестным оказался 16-летний подросток. Юноша рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что во время прогулки пнул ногой одну глыбу льда. По его словам, сработал эффект домино и каждая последующая глыба также упала и разбилась.
В ведомстве отметили, что проверка по данному делу еще продолжается. Достоверность слов подростка устанавливается. Во время прогулки с ним находились другие молодые люди. Также эксперты оценивают размер нанесенного ущерба. На основании полученных данных будет решаться вопрос о выборе мер для наказания несовершеннолетнего.
«Подросток пояснил, что во время прогулки с друзьями ударил по первому стоящему блоку ледяной скульптуры, который при падении уронил по принципу домино все остальные», — уточнили в полиции Кузбасса.
Ранее сообщалось, что в Германии на фоне дороговизны товаров и услуг впервые запустили рождественские ярмарки с безлимитным глинтвейном по тарифу «все включено».