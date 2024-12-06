Эффект домино: подросток Кузбасса одним движением разгромил глыбы льда для зимнего городка

В полиции Кузбасса выяснили, что неизвестным оказался 16-летний подросток. Юноша рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что во время прогулки пнул ногой одну глыбу льда. По его словам, сработал эффект домино и каждая последующая глыба также упала и разбилась.

В ведомстве отметили, что проверка по данному делу еще продолжается. Достоверность слов подростка устанавливается. Во время прогулки с ним находились другие молодые люди. Также эксперты оценивают размер нанесенного ущерба. На основании полученных данных будет решаться вопрос о выборе мер для наказания несовершеннолетнего.

«Подросток пояснил, что во время прогулки с друзьями ударил по первому стоящему блоку ледяной скульптуры, который при падении уронил по принципу домино все остальные», — уточнили в полиции Кузбасса.

Ранее сообщалось, что в Германии на фоне дороговизны товаров и услуг впервые запустили рождественские ярмарки с безлимитным глинтвейном по тарифу «все включено».