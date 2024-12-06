Reuters: в Германии запустили рождественские ярмарки с безлимитным глинтвейном

Продавцы товаров на рождественских ярмарках в Германии ищут способы привлечь гостей на фоне высоких цен. Организаторы придумывают различные акции. Одна из них — безлимитный глинтвейн при условии приобретения билета «все включено», сообщило агентство Reuters.

Согласно данным издания, организаторы мероприятия обеспокоены возможным отсутствием большого количества посетителей на праздничных ярмарках из-за дороговизны продукции и товаров. Продавцы решили предлагать билеты по системе «все включено». В рамках данного тарифа посетитель получает право на безграничное количество глинтвейна.

Стоимость входного билета зависит от времени посещения ярмарки. Так, в выходные дни после 22:00 и на протяжении рабочей недели билет обойдется в €29,90. В остальное время — €45,90.

«Кризис заставляет нас быть изобретательными. Мы основали единственный в Германии рождественский рынок «все включено», — рассказал Фабиан Лау, управляющий директор FARO Group.

Фабиан Лау рассказал Reuters, что ежедневно приобретают более 1000 билетов, причем 90% из них уже раскуплены на предстоящий рождественский сезон. Однако не все гости мероприятия положительно оценивают нововведение. Так, студент Си Джей высказал мнение, что теперь люди приходят, чтобы хорошо поест. По его мнению, атмосфера ярмарки стала другой.

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