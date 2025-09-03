«Ей очень грустно и одиноко»: россияне переживают из-за одинокой утки в фонтане

В телеграм-канале журналиста Ростислава Бардокина появился пост с фотографиями утки, которая поселилась в фонтане возле Драмтеатра в Новокузнецке, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Журналист Бардокин написал, что фотографией поделился подписчик. Автор снимка высказал мнение, что утке хочется воссоединиться со своими собратьями, которые обитают в местном водоеме.

«В фонтане возле Драмтеатра плавает уточка, совершенно одна, мне кажется, ей очень грустно и одиноко, она хочет домой к своим друзьям на Октябрь», — написал подписчик телеграм-канала журналиста.

По информации издания, встретить одинокую утку в непривычном для птиц месте часто может любой горожанин. Птицы нередко выбирают необычные места для одиночного поселения. Так, жители Кемерово встретили в центре города селезня, который ходил по улице города.

По данным издания, в Кузбассе утки преимущественно проживают в Кемерово и Новокузнецке. В населенных пунктах много водоемов с пресной водой. Искитимка — место, где можно встретить много пернатых. Поздней весной и летом птицы прилетают к реке. Больше всего уток можно найти в парке Жукова и «Антошке». Птицы легко адаптируются к изменениям погодных условий и могут пережить холода.

