«Экипаж покинул тонущее судно»: как моряки два дня добирались до берега после атаки БПЛА на сухогруз в Азовском море

Глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале назвал официальную причину, по которой затонул сухогруз с пшеницей. Выяснилось, что крушение, о котором стало известно в воскресенье, 5 апреля, произошло еще в пятницу, 3 апреля. Среди членов экипажа есть жертва и пропавшие.

Как сообщил губернатор, в Азовском море затонуло судно типа «Волго-Балт». По информации Сальдо, на берегу обнаружены девять членов экипажа — все они российские граждане. Старший помощник капитана (1991 г.р.) погиб. Еще двое моряков пока не найдены. Остальным пострадавшим оказывается медицинская и психологическая поддержка.

«Первыми помощь оказали местные жители — встретили экипаж и помогли на берегу до прибытия служб», — проинформировал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Как сообщил губернатор, причина крушения судна теперь известна. Согласно официальной версии, произошла террористическая атака со стороны киевского режима. В пятницу, 3 апреля, украинский беспилотник атаковал сухогруз, перевозивший пшеницу. Команда покинула тонущее судно. Лишь 5 апреля моряки смогли выйти на связь — они добрались до берега в районе одного из сел региона.

«Это не первый случай, когда Украина атакует гражданские суда в нейтральных водах. Ответ за эти преступления последует», — отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что утром 5 апреля силы ПВО сбили 19 беспилотников.