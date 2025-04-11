Эколог назвал преимущества весенних заморозков для сельского хозяйства

Ростовский эколог Дмитрий Брыканов рассказал, что апрельские заморозки оказывают положительное влияние на развитие сельскохозяйственной сферы, сообщила rostovgazeta.ru.

По данным эксперта, в апреле многие вредители начинают восстанавливать популяцию после зимы. Кратковременные морозы сократят количество тли, паутинного клеща и трипсов, что положительно отразится на развитии сельскохозяйственной промышленности.

«В конечном итоге угроз для урожайных культур в этом сезоне может быть меньше», — отметил эксперт.

Эколог отметил, что осадки в виде снега положительно влияют на окружающую среду. Снег обладает свойством поглощать различные загрязняющие вещества из атмосферы, в том числе и пыль. Воздух очищается.

Эколог Дмитрий Брыканов указал также на риски, связанные с заморозками. Пострадать может сельскохозяйственная сфера, как произошло в Ростовской области в 2024 году. Из-за перепада температур могут погибнуть ростки.

«В результате аграрии могут лишиться части урожая», — рассказал эколог Брыканов.

По мнению эксперта, повышен риск того, что косточковые деревья не дадут плодов. Тогда Россия останется без урожая слив и абрикосов.

Эколог назвал еще одно последствие морозов весной — повышенное энергопотребление. Дмитрий Брыканов уверен, что отключений не произойдет, но квитанция за электроэнергию придет с большими суммами, чем обычно.

Ранее синоптик Ильин рассказал жителям Москвы и Подмосковья, какая погода ожидается в регионе на Пасху.