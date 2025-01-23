Эколог назвал три главные причины аномально теплых зим
Эколог Брыканов связал теплые зимы с вырубкой лесов и асфальтированием дорог
Фото: [Медиасток.рф]
Ростовский эколог Дмитрий Брыканов рассказал, что работа промышленных предприятий привела к образованию нового типа зимы в некоторых регионах России, сообщила rostovgazeta.ru. Эксперт также назвал еще несколько причин подобной тенденции.
Эксперт привел в пример Ростовскую область. Жители раньше радовались снегу и морозным дням. Теперь же в регионе новый тип зимы: морозы фиксируют редко, преобладают ветреные дни, снег практически не выпадает. По его мнению, главная причина климатических изменений заключается в парниковом эффекте. Воздействия человека на окружающую среду не могут пройти бесследно, даже если не проявляются сразу.
«Ростовская область — это густонаселенный регион с большим количеством производств. Из-за этого у нас в атмосфере высокий уровень диоксида углерода и других примесей, которые повышают температуру», — объяснил эксперт.
Эксперт обратил внимание на тенденцию асфальтировать дороги. Он рассказал, что бетон и асфальт имеют свойство быстро нагреваться. В результате циркуляция теплого воздуха практически не прекращается. В результате в районе крупных населенных пунктов погода становится не такой, как была раньше. Еще одна причина климатических изменений, по мнению эколога Брыканова, заключается в вырубке лесополос.
«Деревья поглощают сохраняющий тепло диоксид углерода. Чем меньше зеленых зон вокруг городов, тем более теплые зимы мы будем фиксировать», — считает Дмитрий Брыканов.
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