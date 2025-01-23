Упавшая горка и сорванная кровля: кузбассовцы сообщают о последствиях ураганного ветра

Жители Кузбасса выкладывают в соцсетях и телеграм-каналах фото последствий ураганного ветра, который достигал 30 м/с, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Издание отметило, что в регионе была зафиксирована аномально теплая погода, которая резко сменилась похолоданием и порывистым ветром. Горожане делятся последствиями непогоды. Так, в Кемерове ветер снес арт-объект в виде шара. Декоративная конструкция катилась по улице.

В другом районе города ветер снес кровлю. Согласно предварительной информации, пострадавших нет. По данным издания, на первом этаже здания расположено отделение полиции и магазины. Снимки позволяют рассмотреть автомобили, которые были припаркованы у здания. Визуально можно определить, что они не пострадали. Издание отметило, что пользователи соцсетей сообщают также о выбитом стекле на остановке.

В администрации Кемерова сообщили, что в городе работают все экстренные службы. Бригады оказывают помощь населению и устраняют последствия непогоды. Синоптики предупреждали об урагане заранее, поэтому необходимые меры были приняты своевременно.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане метель стала причиной остановки движения транспорта на трассах.