Эколог призвал россиян испробовать китайскую систему уничтожения комаров

Эколог, инженер-физик Илья Рыбальченко в эфире радио Sputnik поделился рекомендациями, как избавиться от комаров в квартире.

По мнению эксперта, фумитоксы, которые массово используют россияне для борьбы с комарами в своих квартирах, наносят вред организму человека. В современном мире есть более экологичные для потребителей приборы. Например, в Китае разработали систему для уничтожения насекомых. Прибор устанавливают в углу комнаты. При появлении комара включается лазерный луч. Человеку предстоит устранить насекомое.

Эколог Рыбальченко рассказал, что на дачах и в квартирах можно устанавливать специальную сетку под напряжением. Она привлекает насекомых, которые при контакте с сеткой погибают. Инженер-физик пояснил, что человек выдыхает углекислый газ. Именно он становится ориентиром для комаров. Насекомые чувствуют появление человека за несколько километров.

Следить за отсутствием комаров в жилом помещении рекомендовано, чтобы избежать заражения инфекциями. Эксперт Надежда Киселева пояснила, что насекомые также переносят паразитов. При ухудшении самочувствия после укуса важно обратиться за медицинской помощью.

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